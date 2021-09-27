Lincoln представит седан Zephyr для Китая в ноябре

Компания Lincoln готовится к выходу нового седана для рынка Китая.

Известно, что серийный выпуск наладят на отечественном заводе. Появление новой модели Lincoln Zephyr анонсировали путем появления концепта Lincoln Zephyr Reflection, впервые продемонстрированного на выставке в Шанхае. Серийная версия сохранит большую часть деталей прототипа.

Вместо привычных боковых зеркал установлены встроенные камеры. Кроме того, производитель тщательно скрывает техническую начинку нового седана. Предполагается, что премьера серийной модификации состоится уже в ноябре в рамках выставки в Гуанчжоу. Серийное производство могут начать к началу следующего года.