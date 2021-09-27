Представлена новая версия Nissan Kicks для Китая

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27.09.2021, 17:54, Новости дня
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Состоялась презентация обновленного кроссовера Nissan Kicks для китайского рынка.

Известно, что автомобиль поступит в продажу к местным дилерам уже в следующем месяце. Серийное производство кроссовера Nissan Kicks осуществляется на местном заводе. Кроме того, распознать паркетник не составит труда по форме светодиодных фар, крупной решетке радиатора и модернизированным бамперам. Известно, что автомобиль получит и ряд других опций.

В салоне установлена продвинутая мультимедийная система. Под капотом кроссовера Nissan Kicks для китайского рынка предусмотрели 1,5-литровый бензиновый мотор с мощностью 122 л.с. Более точные характеристики озвучат несколько позже.



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