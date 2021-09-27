 

Владимир Путин завершил карьеру хоккеиста

27.09.2021, 17:51, Разное
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В рамках частного визита Александра Лукашенко в Сочи состоялся матч Ночной хоккейной лиги. 

Президенты России и Белоруссии играли в одной команде вместе с сотрудниками белорусского КГБ и российской ФСО, в роли противников выступила команда школьников из образовательного центра «Сириус», за которую также играл сын Александра Григорьевича – Николай Лукашенко.

Матч проходил штатно. К третьему тайму счёт на табло показывал 15-5 в пользу команды президентов. Владимир Путин традиционно забил десять шайб, а отец и сын Лукашенко – по пять. 

Но в середине третьего периода один из сотрудников ФСО из-за запотевшего забрала случайно травмировал одного из школьников коньком в живот, сломав ему руку. В результате тренеру команды «Сириуса» пришлось выпустить на лёд воспитанника, до этого имевшего опыт игры в хоккей. 

Молодой неопытный хоккеист по привычке стал слишком сильно атаковать ворота противника и в какой-то момент сравнял счёт. При этом он умело уворачивался от сотрудников ФСО и КГБ, которые пытались сбить его с ног и ударить о борт. К концу матча счёт на табло изменился до невообразимых 21-15 в пользу команды школьников. За три минуты до конца игры судья пожизненно удалил молодого хоккеиста, а за минуту до окончания матча на стадионе погас свет. Когда свет зажегся, на табло отобразился прежний счёт в пользу президентской команды. 

Хоккеист, посмевший без разрешения забросить шайбы в ворота президентской команды, помимо пожизненной дисквалификации, отправлен в колонию для несовершеннолетних. Спортивная школа, где он тренировался, закрыта, директор школы и тренеры приговорены к различным срокам заключения за коррупцию и договорные матчи.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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