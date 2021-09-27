 

Экс-советник Буша-младшего: В США устали от Украины

27.09.2021, 17:40, Разное
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В начале лета этого года президент США Джо Байден встретился с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве. Как известно, главы двух государств во время переговоров не обсуждали Украину, хотя, казалось, должны были. Томас Грэм объяснил, что тогда Байден исключил Незележную из ключевых тем, поскольку в Вашингтоне “чувствуется усталость” от этой страны.

Кроме того, по словам бывшего советника Буша-младшего, в США отказались обсуждать с Россией Украину, поскольку в Белом доме хотят сохранить статус-кво с Кремлем. Мол, Байден понимает, что большего прогресса в украинском вопросе невозможно добиться.

Комментируя переговоры Байдена и Зеленского, которые состоялись в начале сентября в Белом доме, Грэм отметил, что эта встреча показала: отношения Украины и США вялотекущие. Также профессор Йельского университета считает, что сейчас в Киеве должны сосредоточиться на внутриполитических и экономических проблемах своей страны.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о создании на Украине военных баз НАТО. По словам политика, США делают это под видом некой учебной деятельности. Он считает, что такие действия Вашингтона нельзя оставлять без внимания.



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