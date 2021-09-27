Как Россия отреагирует на появление баз НАТО на Украине – мнения экспертов

В понедельник, 27 сентября, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине создаются военные базы НАТО. По словам главы государства, США делают это под видом учений. Политик считает, что на такие действия необходимо реагировать. Этот вопрос белорусский лидер уже обсудил с президентом России Владимиром Путиным.

Доктор военных наук Константин Сивков допускает, что на Украине могут появиться базы Североатлантического альянса. В таком случае, по мнению эксперта, Россия нарастит войска на границе с Украиной, а также введет санкции против стран-членов НАТО, пишет “Царьград”.

Главный редактор журнала “Национальная оборона” Игорь Коротченко отметил, что по факту уже идет подготовка к созданию баз НАТО на Украине. Военный эксперт рассказал о “ползучей экспансии” Североатлантического альянса в Незалежной. Он считает, что Россия и Белоруссия будут делать все для нейтрализации возможных угроз.

Напомним, выступая на Генассамблее ООН, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что со временем НАТО будет ослабевать, если Украина так и не вступит в альянс. Также глава государства высказался о кризисе в организации из-за ситуации с французскими подводными лодками.