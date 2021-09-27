Диетолог Мойсенко считает морскую капусту лучшим выбором в борьбе с вирусами

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27.09.2021, 17:36, Разное
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Диетолог Римма Мойсенко считает добавление в ежедневный рацион морской капусты лучшим выбором в борьбе с сезонными заболеваниями и вирусами. Этот продукт позволяет насытить организм недостающим йодом и повысить таким образом иммунную защиту.
Поводом для беспокойства стала статистика по территории России, где 56 областей были в зоне повышенного риска из-за низкого уровня йода в организмах людей. Мойсенко объяснила, что йод является основополагающим компонентом естественной защиты человека перед вирусами и бактериями. Если имеется его недостаток, то существенно повышается шанс заражения и заболевания. Риски значительно увеличиваются во время сезонных обострений. Справиться с этим поможет обычная морская капуста. Незначительное употребление этого продукта ежедневно повышает уровень йода в организме человека и, как следствие, улучшает работу иммунной системы. Это помогает сделать организм более устойчивым к раздражителям и быстрее бороться с последствиями заболеваний.

Для улучшения иммунитета подойдёт любой вид морской капусты. Лучше всего выбирать ферментированную и более тёмную. В ней содержание йода находится на высоком уровне. Несмотря на это, следует проконсультироваться с диетологом, прежде чем самостоятельно добавлять в ежедневный рацион морскую капусту. Переизбыток йода в организме может привести к нарушениям.

Источник: radiosputnik.ria.ru



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