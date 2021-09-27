 

Эксперты объяснили причину боязни граждан перед массовой вакцинацией

27.09.2021, 17:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Отечественные эксперты объяснили главную причину боязни граждан РФ перед обязательной массовой вакцинацией. Всё дело в недостатке необходимой информации и отсутствии конкретной статистики по осложнениям.
Так как вакцины начали активно использоваться только последние шесть месяцев, нет точной и обширной статистики по количеству осложнений и летальных исходах. Во всём мире ведётся наблюдение сугубо за количеством привитого населения и заболевших граждан. Таким образом обычный человек, желая посмотреть более полную информацию, находит исключительно неподтверждённую информацию, основанную на слухах и личных домыслах. В Сети активно развивается антипрививочное движение, которое фиксирует каждый летальный исход даже в том случае, когда человек умирает не от COVID-19. Всё это создаёт видимость огромного числа людей с осложнениями, которых в действительности просто нет.

Решение, согласно экспертному мнению, может быть только одно – статистика. В случае, если Минздрав РФ и других стран начнёт вести подсчёт осложнений после прививки, то уровень недоверия граждан перед массовой вакцинацией начнёт существенно снижаться, что позволит обезопасить всех от негативных последствий заболевания и значительно снизить темп распространения эпидемии.

Источник: expert.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.09 / Продуманные хозяйки готовят только так: делаем печенье на пельменнице (фото)

08.08 / Загадочная «Лунная пещера» в Словакии это база НЛО?

09.04 / Мнение: Перемещения

27.06 / «Моя творческая командировка удалась на сто процентов»

12.08 / Мнение: Торжественный пуск

23.08 / Александр Невский в Орде

26.06 / Не путать с макси или плиссированной: что такое юбка в крестьянском стиле и с чем ее носить

13.05 / Израненное детство

13.08 / Мнение: Damas de Blanco

02.09 / “Мне нужно было снять два клипа”: Прохор Шаляпин рассказал, почему оставил больную жену в Америке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика