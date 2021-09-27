Эксперты объяснили причину боязни граждан перед массовой вакцинацией

Отечественные эксперты объяснили главную причину боязни граждан РФ перед обязательной массовой вакцинацией. Всё дело в недостатке необходимой информации и отсутствии конкретной статистики по осложнениям.

Так как вакцины начали активно использоваться только последние шесть месяцев, нет точной и обширной статистики по количеству осложнений и летальных исходах. Во всём мире ведётся наблюдение сугубо за количеством привитого населения и заболевших граждан. Таким образом обычный человек, желая посмотреть более полную информацию, находит исключительно неподтверждённую информацию, основанную на слухах и личных домыслах. В Сети активно развивается антипрививочное движение, которое фиксирует каждый летальный исход даже в том случае, когда человек умирает не от COVID-19. Всё это создаёт видимость огромного числа людей с осложнениями, которых в действительности просто нет.

Решение, согласно экспертному мнению, может быть только одно – статистика. В случае, если Минздрав РФ и других стран начнёт вести подсчёт осложнений после прививки, то уровень недоверия граждан перед массовой вакцинацией начнёт существенно снижаться, что позволит обезопасить всех от негативных последствий заболевания и значительно снизить темп распространения эпидемии.

Источник: expert.ru