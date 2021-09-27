Адвокат брата судьи Вовка заявил, что НАБУ поменяло подозрение его подзащитному и речь о взятке уже не идет

“20 сентября на официальном сайте НАБУ была обнародована новость об объявлении бывшему сотруднику Службы внешней разведки Юрий Зонтову подозрения по ст. 366-2 (внесение недостоверных сведений в электронную декларацию). При этом отмечалось, что это первое подозрение по этой статье с тех пор, как была восстановлена уголовная ответственность. На самом деле 17 сентября, как об этом сообщает НАБУ, Юрию Зонтову никакого нового подозрения предъявлено не было – было изменено ранее предъявленное подозрение, куда отдельным составом было инкриминировано недекларирование”, – рассказал адвокат.

Юрист отметил, что в предыдущий раз подозрение его клиенту предъявили 7 апреля 2021 года – в документе шла речь о взятке в $100 тыс. якобы для одной из судей Окружного админсуда Киева.

“В течение полугода НАБУ доказывало в ВАКС, что это подозрение является обоснованным и что все именно так и происходило. Юрий Зонтов все это время содержится под стражей, поскольку определенная ему сумма залога является непосильной… И вот спустя полгода НАБУ выяснило, что то подозрение необоснованно, однако “забыло” сообщить об этом на своем официальном сайте… На сегодня Юрий Зонтов, согласно подозрению от 17 сентября, подозревается в том, что он на самом деле не пытался передать предмет неправомерной выгоды одной из судей ОАСК, а лишь пытался завладеть этими деньгами. То есть теперь он обычный мошенник”, – сообщил юрист.

Корнага рассказал, что в новом подозрении речь идет о том, что Зонтов обратился к посреднику по фамилии Донец и что они вместе решили завладеть этим деньгами.

“Зачем Донец вообще привлекал Зонтова, если он собирался лишь завладеть предметом неправомерной выгоды в размере $100 тыс., детективы в подозрении сообщить так и не смогли”, – подчеркнул адвокат.

Защитник акцентировал внимание на том, что в новом подозрении полностью изменены все обстоятельства дела, в том числе в нем уже нет главы ОАСК Павла Вовка в качестве участника схемы.

“Национальное антикоррупционное бюро, которые постоянно пытается преследовать главу ОАСК Павла Вовка, подавало информацию таким образом, что Павел Вовк якобы должен был взять предмет неправомерной выгоды и с помощью этих денег “решить вопрос” с председательствующей в административном деле. В новом подозрении мы этого уже не находим – в нем лишь сообщается о том, что судья Вовк должен был “выяснить движение дела”… При этом движение дела можно запросто посмотреть в открытом доступе на сайте суда, для этого не нужно привлекать ни главу суда, ни кого-либо другого”, – объяснил Корнага.

По его данным, НАБУ привлекало к делу провокатора, который участвовал раньше в деле Burisma.

“Лицо, которое ранее обвинялось в получении рекордной взятки в $6 млн в деле Burisma и которое позже было освобождено от отбывания наказания с испытательным сроком, обратилось к адвокату Донцу с просьбой помочь “решить вопрос”… В обмен на участие в провокации это лицо получило возможность избежать ответственности и реального тюремного срока”, – утверждает юрист.

Документы об этом он готов предоставить суду. Адвокат заявил, что НАБУ и ВАКС затягивают дело.

“НАБУ уже трижды обращалось за продлением сроков досудебного следствия, и ВАКС всегда удовлетворяет такие обращения. При этом Зонтов более шести месяцев находится под стражей, будучи непричастным к совершению преступления, – рассказал он. – Новое подозрение, предъявленное 17 сентября, полностью противоречит тем ходатайствам, которые НАБУ ранее подавало в суд, и рассекреченным материалам негласных следственно-розыскных действий… Однако ВАКС считает обоснованными и старое, и новое подозрение”.

Корнага обвиняет судей ВАКС в предвзятости.

“ВАКС всячески поддерживает Национальное антикоррупционное бюро, удовлетворяя любые его ходатайства… Создается впечатление, что судьи ВАСК противопоставляют себя подозреваемым и считают своей обязанностью вынесение обвинительных приговоров любой ценой… Высший антикоррупционный суд может стать реальным механизмом по противодействию коррупции в Украине, однако лишь при одном условии – если он будет ставить себе целью осуществлять правосудие, а не помогать НАБУ”, – подытожил он.

Контекст:

20 сентября НАБУ сообщило, что Зонтову вручили подозрение во внесении недостоверных сведений в декларацию.

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