 

Звезда сериала “Девчонки” Лина Данэм тайно вышла замуж – СМИ

27.09.2021, 17:10, Новости дня
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Для каждого из супругов этот брак стал первым. О романе актрисы с Фелбером стало известно весной 2020 года. Актриса пока что не комментирует информацию о своей свадьбе.

До этого Данэм пять лет состояла в отношениях с американским музыкантом Джеком Антоноффом. Пара рассталась по обоюдному согласию.

Контекст:

Лина Данэм родилась в Нью-Йорке 13 мая 1986 года. Известность ей принесла роль в фильме “Крошечная мебель”, вышедшем в 2010 году. В 2011 году Данэм написала сценарий комедийного сериала “Девчонки”, который у нее купил канал HBO. В проекте актриса сыграла главную роль.

В 2018 году актриса сообщила, что ей удалили матку из-за эндометриоза после 10 лет лечения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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