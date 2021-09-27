 

Кабмин должен предложить меры для борьбы с подделкой результатов ПЦР-тестов и COVID-сертификатов – совещание у Зеленского

27.09.2021, 17:10, Новости дня
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Также правительство должно разработать комплекс мер для контроля за выполнением “всех необходимых мероприятий украинцамии иностранными гражданами, которые въезжают в Украину из-за границы”.

“Главных врачей медицинских учреждений, где зафиксированы нарушения, и туристические агентства, которые способствуют получению поддельных сертификатов и тестов, имеют привлекать к ответственности”, – говорится в сообщении.

Контекст:

Министр здравоохранения Виктор Ляшко допускал 15 сентября, что подделка COVID-сертификата в Украине возможна, так же как и обычного паспорта гражданина. По мнению Ляшко, в электронном варианте это сделать будет невозможно, но “есть вопросы по бумажным формам”.

В Минздраве Украины сообщали 16 сентября о подготовке законодательного акта об усилении ответственности за подделку медицинских документов.

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

Главный санврач Игорь Кузин 27 сентября сообщал, что в Украине открыто около 300 уголовных производств из-за подделки COVID-сертификатов.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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