 

Путин сделал замечание Жириновскому: Мрачновато шутите

27.09.2021, 16:46, Разное
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По итогам сентябрьских парламентских выборов российский лидер Владимир Путин провел совещание с руководителями политических партий, прошедших в Госдуму нового созыва. Во время встречи глава государства обратил внимание на “мрачноватый” юмор лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Совещание с политиками президент России проводил дистанционно. Еще до его появления главы партий начали обмениваться мнениями и колкостями. Путин зашел в кабинет и подключился к эфиру в тот момент, когда Жириновской отвечал лидеру “Справедливой России”.

Сергей Миронова вспомнил русскую поговорку про того, кто смеется последним, на что руководитель ЛДПР возразил: “последний перед арестом”. Услышав это, Путин сделал Жириновскому замечание.

Глава государства в свойственной ему манере, с улыбкой на лице, сказал Владимиру Вольфовичу, что он “мрачновато” шутит. Это позволило разрядить обстановку и провести совещание в нормальном, рабочем режиме. К обсуждению результатов избирательной кампании политики подошли более серьезно.

Владимир Путин поблагодарил россиян за активное участие в выборах. Также президент поздравил глав политических партий с попаданием Государственную Думу РФ. Он обратил внимание, что успех достигнут в конкурентной борьбе.



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