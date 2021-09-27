 

Путин дал гражданство написавшему книгу о РФ немецкому режиссеру

27.09.2021, 16:38, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезидент Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ ряда иностранцев, в том числе российский паспорт получит советник генерального директора Государственного академического Большого театра РФ Ханс-Йоахим Фрай, к чьей книге «Научиться любить Россию» глава государства написал предисловие.

«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: … Фрай Ханс-Йоахим, родившийся 10 июля 1965 года в Германии», – говорится в тексте указа, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Также гражданство получит ветеран Мария Кадар, проживающая в Аргентине.

«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: … Кадар, урожденная Лифинцева, Мария Степановна, родившаяся 23 марта 1931 года в Курской области», – говорится в документе.

Ханс-Йоахим Фрай – немецкий менеджер в сфере культуры, режиссер, который, помимо работы в качестве художественного руководителя «Сириуса» – Фонда «Талант и успех» в Сочи, является советником генерального директора Государственного академического Большого театра РФ и уже много лет работает в РФ в качестве режиссера-постановщика.

Кадар во время войны отправили в эвакуацию на Урал, в возрасте 10–15 лет она заготавливала дрова для электростанции, дающей энергию на военные заводы. Кадар проживала в Свердловской области, в Краснодарском крае, позднее на Украине, в Донецкой области. В 2014 году она переехала к родственникам в Буэнос-Айрес.

В апреле 2021 года Путин написал предисловие к российскому изданию книги немецкого режиссера и менеджера в сфере культуры Ханса-Йоахима Фрая «Научиться любить Россию».

Путин отметил, что Фрай является искренним другом и глубоким знатоком истории и традиций России. По словам президента, режиссер делает многое для продвижения гуманитарного сотрудничества между Россией и Германией. Такая плодотворная и созидательная работа режиссера и продюсера нашла отражение на страницах его книги, добавил Путин.



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