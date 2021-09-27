Киев допустил полную остановку транзита газа в Венгрию через Украину

Киев опасается значительного сокращения или полной остановки транзита газа в Венгрию через Украину, сообщил генеральный директор компании «Оператор ГТС Украина» Сергей Макогон.

«Несмотря на контракт [о транзите газа в Европу между Москвой и Киевом] до 2024 года, мы ожидаем значительное дальнейшее сокращение или полную остановку транзита в Венгрию через Украину», – прокомментировал он в своем Facebook подписание между Будапештом и «Газпромом» долгосрочного газового контракта в обход Украины.

Напомним, «Газпром» и Венгрия подписали контракт на поставку газа в обход Украины на 15 лет.