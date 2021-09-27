 

«Одноклассники» запустили распознавание музыки по звучанию на базе ShazamKit

27.09.2021, 16:38, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламы«Одноклассники» (ОК) запустили распознавание музыки по звучанию на базе технологии ShazamKit, встроенной в недавно вышедшую операционную систему iOS 15. С ее помощью приложение соцсети теперь может определить, что за песня играет в данный момент.

ОК стали первой социальной сетью, которая добавила технологию в свой музыкальный сервис. Новая функция уже доступна в последней версии iOS-приложения ОК для пользователей операционной системы iOS 15, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Определить название и автора звучащего поблизости трека можно внутри приложения ОК, после чего сразу послушать его в музыкальном сервисе соцсети. Сервис также умеет определять версию песни: оригинальную, лайв запись или один из ремейков.

Запуск технологии стал очередным этапом развития музыкального сервиса ОК. Ранее в «Одноклассниках» появилась новая функция, которая автоматически конвертирует голосовое сообщение в текст, позволяя без прослушивания понять сказанное собеседником.



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