«Одноклассники» запустили распознавание музыки по звучанию на базе ShazamKit

«Одноклассники» (ОК) запустили распознавание музыки по звучанию на базе технологии ShazamKit, встроенной в недавно вышедшую операционную систему iOS 15. С ее помощью приложение соцсети теперь может определить, что за песня играет в данный момент.

ОК стали первой социальной сетью, которая добавила технологию в свой музыкальный сервис. Новая функция уже доступна в последней версии iOS-приложения ОК для пользователей операционной системы iOS 15, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Определить название и автора звучащего поблизости трека можно внутри приложения ОК, после чего сразу послушать его в музыкальном сервисе соцсети. Сервис также умеет определять версию песни: оригинальную, лайв запись или один из ремейков.

Запуск технологии стал очередным этапом развития музыкального сервиса ОК. Ранее в «Одноклассниках» появилась новая функция, которая автоматически конвертирует голосовое сообщение в текст, позволяя без прослушивания понять сказанное собеседником.