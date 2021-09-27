Маршрут № 101 будет заезжать на улицу Корнева до декабря

24 сентября в формате видеоконференции состоялось совещание, касающееся протяженности межмуниципального маршрута № 101.

Совместным решением областного департамента транспорта, руководства Рыбинска и Рыбинского района принято решение детально разобраться в вопросе до 1 декабря 2021 года. До этого времени схема движения остается без изменений.

Межмуниципальный автобусный маршрут № 101, следующий от железнодорожного вокзала до поселка Каменники, выполняет заезд на улицу Корнева, обеспечивая транспортное сообщение жителей микрорайона Прибрежный.

В июле по обращению жителей поселка Каменники департамент области принял решение об изменении маршрута – без заезда на улицу Корнева. Причина – переполненность транспорта на этом участке, из-за которой жители района не могут добраться в поселок. На тот момент департаменту ЖКХ, транспорта и связи города Рыбинска удалось согласовать перенос сроков изменения маршрута до 1 октября. За это время в результате мониторинга пассажиропотока удалось подтвердить, что переполненность транспорта возникает не из-за пассажиров, совершающих посадку на улице Корнева, а гораздо ранее, а это значит, что отмена заезда не решит вопрос доступности для жителей района и ухудшит транспортную доступность для жителей городского микрорайона.

– Мы неоднократно обращались в область с просьбами пересмотреть решение, детально изучить причины возникшей проблемы. Установить основные места пассажирообразования, из-за которых происходит переполнение салона. Возможно, одна из составляющих проблемы – транспорт малой вместимости, который пускают по данному маршруту. Также можно рассмотреть возможность перевести маршрут в режим экспресса, то есть не останавливаться на остановках, где есть иные виды транспорта: например, ДС «Метеор», «Улица Солнечная», – пояснила Олеся Минеева, директор департамента ЖКХ, транспорта и связи.

Окончательное решение вопроса отложили до 01 декабря 2021 года.

Пресс-служба администрации города Рыбинска