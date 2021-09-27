Маршрут № 101 будет заезжать на улицу Корнева до декабря ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Маршрут № 101 будет заезжать на улицу Корнева до декабря

27.09.2021, 16:33, Новости
Теги: ,

24 сентября в формате видеоконференции состоялось совещание, касающееся протяженности межмуниципального маршрута № 101.

Совместным решением областного департамента транспорта, руководства Рыбинска и Рыбинского района принято решение детально разобраться в вопросе до 1 декабря 2021 года. До этого времени схема движения остается без изменений.

Межмуниципальный автобусный маршрут № 101, следующий от железнодорожного вокзала до поселка Каменники, выполняет заезд на улицу Корнева, обеспечивая транспортное сообщение жителей микрорайона Прибрежный.

В июле по обращению жителей поселка Каменники департамент области принял решение об изменении маршрута – без заезда на улицу Корнева. Причина – переполненность транспорта на этом участке, из-за которой жители района не могут добраться в поселок. На тот момент департаменту ЖКХ, транспорта и связи города Рыбинска удалось согласовать перенос сроков изменения маршрута до 1 октября. За это время в результате мониторинга пассажиропотока удалось подтвердить, что переполненность транспорта возникает не из-за пассажиров, совершающих посадку на улице Корнева, а гораздо ранее, а это значит, что отмена заезда не решит вопрос доступности для жителей района и ухудшит транспортную доступность для жителей городского микрорайона.

– Мы неоднократно обращались в область с просьбами пересмотреть решение, детально изучить причины возникшей проблемы. Установить основные места пассажирообразования, из-за которых происходит переполнение салона. Возможно, одна из составляющих проблемы – транспорт малой вместимости, который пускают по данному маршруту. Также можно рассмотреть возможность перевести маршрут в режим экспресса, то есть не останавливаться на остановках, где есть иные виды транспорта: например, ДС «Метеор», «Улица Солнечная», – пояснила Олеся Минеева, директор департамента ЖКХ, транспорта и связи.

Окончательное решение вопроса отложили до 01 декабря 2021 года.

Пресс-служба администрации города Рыбинска




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости Рыбинска

27.09 / Советы по выбору мини-печи

23.09 / Зачем нужен дифманометр

16.09 / О новом водительском удостоверении и как не заблокировать карту «Мир»

16.09 / Работы на дополнительных объектах дорожного нацпроекта ведутся в графике

15.09 / В Рыбинске собрали более 750 старых автопокрышек

14.09 / Теплые и другие новости

13.09 / Площадки по сбору мусора не могут находится рядом с жилыми домами

11.09 / Мэра Рыбинска представят к награде

10.09 / Ярославцы создают подушки безопасности и доверяют банкам

09.09 / Минимальный набор продуктов питания в августе снизилась на 5 процентов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика