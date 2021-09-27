 

Ющенко заявил, что в НБУ – наилучшие времена с точки зрения суверенитета

27.09.2021, 16:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Сейчас в истории Нацбанка лучшие времена с точки зрения суверенности. Когда я проводил реформы банка, тогда вызовы по политическому влиянию никак не регулировались. Сейчас культура отношения к автономии Нацбанка радикально изменилась. Ныне никто не позволит публично показать главе Нацбанка или правлению, как надо действовать в вопросах ипотеки, кредитных линий, цены на деньги и т.д. Таких вещей давно нет”, – заявил Ющенко.

Он добавил, что эффективность и независимость решений НБУ подтверждает интенсивный рост рынка Fintech в Украине.

“На сегодня мы имеем семь десятков коммерческих банков, плюс 150 финансовых организаций, которые в различных частях осваивают финансовый рынок. С хорошей ликвидностью, математикой. Это все дает ответ на то, почему мы должны иметь лучшую динамику развития этого рынка, чем кто-либо в Европе или среди наших соседей. Это говорит о том, что мы имеем высокую школу и вместе с тем что мы имеем самую большую в мире интенсивность развития, есть куда эту школу приложить”, – сказал спикер.

В то же время перед руководством НБУ по-прежнему стоят сложные задачи по регуляции финансовой отрасли, подчеркнул третий президент.

“По моему мнению, цифровой платежный рынок ждут испытания. Для Нацбанка ближайшие лет пять одной из самых глобальных задач будет научиться механизму контроля финансовых учреждений. Это интеллектуальный вызов, который за пять лет освоят все финансовые системы и институты. Им придется из комфорта, в котором они работают, выйти на серьезные ограничения”, – заявил Виктор Ющенко.

Контекст:

16 июля 2020 года Верховная Рада назначила председателя правления государственного “Укргазбанка” Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины. Его кандидатуру поддержали 332 народных депутата.

14 июля в ходе телефонного разговора с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой президент Украины Владимир Зеленский говорил, что новый глава Нацбанка будет “независимым технократом”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.09 / И целого миллиарда мало — CNN о намерении Китая пересчитать всех жителей Поднебесной

02.11 / «Подарок для России» — Линдси Грэм раскритиковал Байдена за планы по отказу от нефтедобычи

28.10 / Euronews – в условиях пандемии Европарламент решил взыскать всё причитающееся с бизнеса

21.12 / Мясников оценил закрытие границ из-за нового штамма коронавируса

22.03 / В январе смертность от COVID-19 в Украине в 2,6 раза выше, чем от гриппа и пневмонии – Госстат

24.08 / ZDF – отношения Германии и Украины охладели — причина лежит на дне Балтийского моря

18.10 / Силовики произвели выстрелы на акции протеста в Минске

05.08 / Россия предложила Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение

26.04 / В Украине затяжной экономический кризис, в такое время недопустимо повышать налоги – нардеп Цимбалюк

28.12 / Минобороны Украины перехватило разговор сотрудников ФСБ, которые искали компромат на главу украинской разведки Буданова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика