Ющенко заявил, что в НБУ – наилучшие времена с точки зрения суверенитета

“Сейчас в истории Нацбанка лучшие времена с точки зрения суверенности. Когда я проводил реформы банка, тогда вызовы по политическому влиянию никак не регулировались. Сейчас культура отношения к автономии Нацбанка радикально изменилась. Ныне никто не позволит публично показать главе Нацбанка или правлению, как надо действовать в вопросах ипотеки, кредитных линий, цены на деньги и т.д. Таких вещей давно нет”, – заявил Ющенко.

Он добавил, что эффективность и независимость решений НБУ подтверждает интенсивный рост рынка Fintech в Украине.

“На сегодня мы имеем семь десятков коммерческих банков, плюс 150 финансовых организаций, которые в различных частях осваивают финансовый рынок. С хорошей ликвидностью, математикой. Это все дает ответ на то, почему мы должны иметь лучшую динамику развития этого рынка, чем кто-либо в Европе или среди наших соседей. Это говорит о том, что мы имеем высокую школу и вместе с тем что мы имеем самую большую в мире интенсивность развития, есть куда эту школу приложить”, – сказал спикер.

В то же время перед руководством НБУ по-прежнему стоят сложные задачи по регуляции финансовой отрасли, подчеркнул третий президент.

“По моему мнению, цифровой платежный рынок ждут испытания. Для Нацбанка ближайшие лет пять одной из самых глобальных задач будет научиться механизму контроля финансовых учреждений. Это интеллектуальный вызов, который за пять лет освоят все финансовые системы и институты. Им придется из комфорта, в котором они работают, выйти на серьезные ограничения”, – заявил Виктор Ющенко.

Контекст:

16 июля 2020 года Верховная Рада назначила председателя правления государственного “Укргазбанка” Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины. Его кандидатуру поддержали 332 народных депутата.

14 июля в ходе телефонного разговора с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой президент Украины Владимир Зеленский говорил, что новый глава Нацбанка будет “независимым технократом”.

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