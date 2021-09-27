Дело Шеремета. Суд продлил меру пресечения троим фигурантам, Антоненко перевели под ночной домашний арест

Трансляция заседания велась на YouTube-канале судебной власти.

Музыканту Антоненко смягчили меру пресечения – ее изменили с круглосуточного домашнего ареста на ночной домашний арест (с 23.00 до 6.00). На странице инициативы Free Riff в Facebook уточняется, что суд частично удовлетворил ходатайство прокурора, который просил продлить круглосуточный арест. Решение суда соратники Антоненко приветствовали.

https://www.facebook.com/FreeAntonenko/posts/415121919998585

Кузьменко продлили срок действия ночного домашнего ареста, Дугарь – личного обязательства.

Срок действия меры пресечения для всех троих – до 27 ноября включительно.

Контекст:

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания “Украинская правда”, гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

12 декабря 2019 года тогдашний глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных. Это военная медсестра Дугарь, военнослужащий и музыкант Антоненко и детский кардиохирург Юлия Кузьменко. Их арестовали, позже Дугарь и Кузьменко смягчили меру пресечения и выпустили из СИЗО.

Антоненко находился под стражей с 14 декабря 2019 года. 30 апреля 2021 года Шевченковский районный суд Киева отпустил его под круглосуточный домашний арест с обязательством носить электронный браслет.

22 мая 2020 года полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

Шевченковский райсуд Киева принял решение, что судить Антоненко, Дугарь и Кузьменко будут с участием присяжных. Первое заседание по существу состоялось 28 сентября.

Фигуранты заявляют, что не причастны к убийству.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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