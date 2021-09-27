Мэром Берлина впервые станет женщина – экс-министр по делам семьи, попавшая в скандал с плагиатом

В правительстве Ангелы Меркель Гиффай была министром по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи. Она ушла с должности в мае после обвинений в плагиате в ее докторской диссертации. При этом она уверяла, что писала научную работу “честно и так, как считала правильным”.

Пост мэра Берлина до выборов занимал Майкл Мюллер, который решил больше не баллотироваться.

В Берлине СДПГ набрала 21,4% голосов, за ней следуют “Зеленые” с 18,9%, а блок ХДС/ХСС Меркель оказался на третьем месте, набрав 18,1% голосов.

Контекст:

26 сентября в Германии проходили выборы в Бундестаг, избирательные участки открылись в 8.00 и закрылись в 18.00 по местному времени (19.00 по киевскому). В выборах принимали участие 47 партий.

По предварительным данным, на выборах победила Социал-демократическая партия Германии. Также в Бундестаг прошли блок “Христианско-демократического союза” и “Христианско-социалистического союза”, “Зеленые”, Свободная демократическая партия и “Альтернатива для Германии”.

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