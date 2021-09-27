 

Мэром Берлина впервые станет женщина – экс-министр по делам семьи, попавшая в скандал с плагиатом

27.09.2021, 16:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В правительстве Ангелы Меркель Гиффай была министром по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи. Она ушла с должности в мае после обвинений в плагиате в ее докторской диссертации. При этом она уверяла, что писала научную работу “честно и так, как считала правильным”.

Пост мэра Берлина до выборов занимал Майкл Мюллер, который решил больше не баллотироваться.

В Берлине СДПГ набрала 21,4% голосов, за ней следуют “Зеленые” с 18,9%, а блок ХДС/ХСС Меркель оказался на третьем месте, набрав 18,1% голосов.

Контекст:

26 сентября в Германии проходили выборы в Бундестаг, избирательные участки открылись в 8.00 и закрылись в 18.00 по местному времени (19.00 по киевскому). В выборах принимали участие 47 партий.

По предварительным данным, на выборах победила Социал-демократическая партия Германии. Также в Бундестаг прошли блок “Христианско-демократического союза” и “Христианско-социалистического союза”, “Зеленые”, Свободная демократическая партия и “Альтернатива для Германии”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.07 / Санду заявила о намерении приступить к формированию правительства Молдовы

20.07 / Эксперт предположил влияние сделки Германии и США по «Северному потоку – 2» на интересы России

09.06 / 54% украинцев заявили, что за последние два года их материальное состояние ухудшилось – опрос

10.02 / Британцам выдвинули условие для поездок за границу

03.07 / Финский посол усомнился в правдивости цитаты Болтона о Трампе

26.10 / Выборы в Черкассах выигрывает действующий мэр, во второй тур выходит также кандидат от “Голоса” – экзит-полл студии Шустера

31.07 / Сын Ефремова отреагировал на уход Гармаша из «Современника»

02.07 / АПЛ проекта 885М «Новосибирск» вышла на ходовые испытания

02.06 / Бразилия собралась снова рассмотреть вопрос об импорте «Спутника V»

31.08 / Зеленский сообщил о меморандуме по достройке ХАЭС с помощью американской компании

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика