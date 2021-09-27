Александр Ширвиндт заявил, что покидает пост худрука Московского театра сатиры

По словам Ширвиндта, он уходит из театра в связи с окончанием срока договора о его пребывании на этой должности. Артист уточнил, что был худруком театра в течение 20 лет.

Ширвиндт подчеркнул. что отправил соответствующее заявление об увольнении в московский Департамент культуры.

Артист заявил, что хотел бы еще появиться на сцене театра в “вертикальном положении”, уточнив при этом, что руководство департамента ищет варианты дальнейшего сотрудничества с ним.

Кто займет должность худрука театра после ухода Ширвиндта, пока неизвестно.

Контекст:

Александр Ширвиндт в 1956 году окончил Щукинское училище, работал в театре “Ленком” и Театре на Малой Бронной.

В 2000 году Ширвиндт занял должность худрука Театра сатиры, а до этого в течение 30 лет служил там как актер.

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