 

С 1 октября россиян ждут новые правила получения детских пособий

27.09.2021, 15:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По действующему ныне законодательству российские семьи с низким доходом после рождения или усыновления первого или второго ребенка получают ежемесячные выплаты от государства. Сейчас такую помощь пока еще можно получить на карты разных платежных систем. Однако уже со второго месяца осени подобные детские пособия будут перечисляться только на карту “Мир”. При этом есть и другие способы получения соцподдержки.

Как сообщил Life, россияне, не желающие оформлять такую карту, смогут получать деньги на счет, к которому не привязана никакая карта, или же в виде наличных. Таким образом, нововведения не коснутся тех граждан, которым доставляют детские пособия почтой, а также уже сейчас зачисляют на номинальный счет или счет по вкладу.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков рассказал о том, что по поручению Владимира Путина, в ближайшем будущем власти направят дополнительные сто миллиардов рублей на поддержку семей с детьми: помощь родителям-одиночкам, пособия беременным женщинам и повышение больничных для родителей с детьми до восьми лет.

Также с 1 октября многие категории граждан ждет повышение существующих и появление новых социальных выплат. Ранее “Дни.ру” сообщали о том, кто будет получать больше.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.10 / Мнение: Ботинок Хрущева стал оружием русофобов

25.05 / Во Франции призвали отменить санкции против России

25.11 / Ученые: Коронавирус на поверхностях превращается в пленку и остается заразным несколько дней

19.06 / Жителей столичного региона предупредили о повышенном давлении и жаре

07.08 / Лилия Шевцова: “Август 2020”

15.09 / В Госдуме предложили сделать бесплатными ПЦР-тесты на коронавирус

26.01 / Что сегодня известно о постковидном синдроме после госпитализации

21.06 / Доктор Ермаков рассказал о важности борьбы с лишним весом домашних кошек

28.05 / Делаем очаровательную сумку в стиле бохо из обычного коврика. Идея необычная, но получается очень симпатично

27.07 / Тимати объявил об уходе из лейбла Black Star

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика