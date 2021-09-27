С 1 октября россиян ждут новые правила получения детских пособий

По действующему ныне законодательству российские семьи с низким доходом после рождения или усыновления первого или второго ребенка получают ежемесячные выплаты от государства. Сейчас такую помощь пока еще можно получить на карты разных платежных систем. Однако уже со второго месяца осени подобные детские пособия будут перечисляться только на карту “Мир”. При этом есть и другие способы получения соцподдержки.

Как сообщил Life, россияне, не желающие оформлять такую карту, смогут получать деньги на счет, к которому не привязана никакая карта, или же в виде наличных. Таким образом, нововведения не коснутся тех граждан, которым доставляют детские пособия почтой, а также уже сейчас зачисляют на номинальный счет или счет по вкладу.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков рассказал о том, что по поручению Владимира Путина, в ближайшем будущем власти направят дополнительные сто миллиардов рублей на поддержку семей с детьми: помощь родителям-одиночкам, пособия беременным женщинам и повышение больничных для родителей с детьми до восьми лет.

Также с 1 октября многие категории граждан ждет повышение существующих и появление новых социальных выплат. Ранее “Дни.ру” сообщали о том, кто будет получать больше.