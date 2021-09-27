На ВДНХ отреставрировали павильон “Микробиологическая промышленность”

В Москве около 8,5 тысячи объектов культурного наследия, а столичная программа реставрации является крупнейшей во всем мире. С 2011 года в городе восстановили порядка 1,6 тысячи памятников культурного наследия.

Недавно на ВДНХ завершились основные ремонтно-реставрационные работы в павильоне №30 “Микробиологическая промышленность”. Специалисты восстановили и укрепили деревянный каркас здания, отреставрировали деревянный резной фронтон с изображением букетов, украшающим портик главного входа.

По словам Петра Бирюкова, теперь помещения этого павильона отвечают современным требованиям. При этом зданию вернули исторический облик: воссоздали утраченные моменты, а сохранившиеся – привели в порядок.

“Помещения оборудованы системами кондиционирования, вентиляции, отопления, канализации, водоснабжения, поэтому могут эксплуатироваться в любое время года, а не только летом, как ранее”, – рассказал заммэра.

Кроме того, благоустроена прилегающая к павильону территория. Бирюков добавил, что сейчас специалисты занимаются реставрацией фонтана в виде букета масличных растений с керамической облицовкой, который находится на внутреннем дворике. Эти работы будут завершены в 2022 году.

Также в мэрии сообщили, что завершилась реставрация чугунных ворот Измайловской (Николаевской) военной богадельни. Они были возвращены на свое историческое место.

Эти ворота обладают статусом выявленного объекта культурного наследия и находятся под защитой государства. Он считаются одним из украшений Измайловского острова. Ворота сделаны в 1852 году по проекту архитектора Константина Тона.