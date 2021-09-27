 

На ВДНХ отреставрировали павильон “Микробиологическая промышленность”

27.09.2021, 15:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Москве около 8,5 тысячи объектов культурного наследия, а столичная программа реставрации является крупнейшей во всем мире. С 2011 года в городе восстановили порядка 1,6 тысячи памятников культурного наследия.

Недавно на ВДНХ завершились основные ремонтно-реставрационные работы в павильоне №30 “Микробиологическая промышленность”. Специалисты восстановили и укрепили деревянный каркас здания, отреставрировали деревянный резной фронтон с изображением букетов, украшающим портик главного входа.

По словам Петра Бирюкова, теперь помещения этого павильона отвечают современным требованиям. При этом зданию вернули исторический облик: воссоздали утраченные моменты, а сохранившиеся – привели в порядок.

“Помещения оборудованы системами кондиционирования, вентиляции, отопления, канализации, водоснабжения, поэтому могут эксплуатироваться в любое время года, а не только летом, как ранее”, – рассказал заммэра.

Кроме того, благоустроена прилегающая к павильону территория. Бирюков добавил, что сейчас специалисты занимаются реставрацией фонтана в виде букета масличных растений с керамической облицовкой, который находится на внутреннем дворике. Эти работы будут завершены в 2022 году.

Также в мэрии сообщили, что завершилась реставрация чугунных ворот Измайловской (Николаевской) военной богадельни. Они были возвращены на свое историческое место.

Эти ворота обладают статусом выявленного объекта культурного наследия и находятся под защитой государства. Он считаются одним из украшений Измайловского острова. Ворота сделаны в 1852 году по проекту архитектора Константина Тона.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.11 / Мнение: Штрихи к портрету Сьюзан Райс

20.10 / Власти Москвы потратят 155 млн рублей на систему слежки за пассажирами с помощью телефонов

13.07 / Историка Дмитриева обвиняют в прикосновениях к промежности приемной дочери

15.01 / Знаменитости старше Бориса Грачевского, которые успешно перенесли COVID-19

13.07 / Астрономы обнаружили на Солнце опасный для Земли “каньон огня”

04.12 / Мнение: Переговоры Китая с Талибаном

09.03 / ЕС проигрывает России вакцинную гонку в центральной и юго-восточной Европе

20.02 / Скандалы: Абрамович решил заработать на легких Москвы

20.08 / Почините табло!

19.04 / Принцесса Евгения и Зара Тиндалл появились на публике впервые после родов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика