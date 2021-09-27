Биолог Баранова назвала повышающие риск смерти от COVID-19 факторы

Биолог из Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова пояснила о факторах, которые способны привести к тяжелому течению коронавируса. В ряде случаев человек, зараженный COVID-19, и вовсе может умереть.

Анча Баранова рассказала, что пациент при коронавирусе чувствует себя плохо из-за генетических причин. Риск развития опасных симптомов COVID-19 увеличивается у носителей генов МАРТ, PIGN и CCR5. Еще один фактор заключается в присутствии сопутствующих патологий. По словам биолога, чем «пышнее» будет букет заболеваний, тем меньше вероятность, что человек перенесет инфекцию в легкой форме.

Нередко неправильное лечение усугубляет течение коронавируса. К летальному исходу часто приводит развивающийся цитокиновый шторм, когда реакция иммунитета на инфекцию является очень сильной.

В целом о потенциальных рисках можно узнать еще до болезни. Для этого необходимо проверить аутоантитела к интерферонам, пишет портал «Слово и дело».

Источник: radiosputnik.ria.ru