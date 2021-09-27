Совбез одобрил проект Основ госполитики в сфере стратегического планирования в России

Совет безопасности (СБ) одобрил проект Основ государственной политики в сфере стратегического планирования в России, сообщил секретарь СБ Николай Патрушев.

Он заявил, что «сегодня Совет безопасности под председательством президента [России Владимира] Путина принял дополнительные меры, направленные на совершенствование системы стратегического планирования», говорится в сообщении на сайте Совбеза.

«Особое внимание обращено на необходимость повышения эффективности работы органов власти по сбалансированному достижению целей, как в области национальной безопасности, так и социально-экономического развития страны. В этой связи Совет безопасности рассмотрел и одобрил проект Основ государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации», – сообщил Патрушев.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что сложившаяся в РФ практика пока не обеспечивает комплексный подход в стратегическом планировании, следует использовать зарубежный опыт.