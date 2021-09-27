«Газпром» и Венгрия подписали контракт на поставку газа на 15 лет

«Газпром» и Венгрия подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года, контракт предусматривает поставку 4,5 млрд кубометров газа в год.

Как информирует РИА «Новости», «церемония подписания соглашения прошла в Будапеште, на ней присутствовали заместитель председателя правления, гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто».

Отмечается, что контракт предусматривает поставку Венгрии 4,5 млрд кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, 3,5 млрд кубометров газа будут поступать через Сербию и миллиард – через Австрию.

Соглашение вступит в силу 1 октября.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в понедельник председатель правления Газпрома Алексей Миллер прибудет в Будапешт для того, чтобы принять участие в церемонии подписания нового долгосрочного контракта на поставку газа между Россией и Венгрией. По словам Сийярто, газопровод «Северный поток – 2» внесет весомый вклад в обеспечение энергобезопасности Евросоюза в долгосрочной перспективе.