Нардеп Железняк заявил, что власть пытается задним числом исправить текст законопроекта об олигархах и стенограмму заседания

“А что там с олигархами и законом о них? А никто не знает. Вместо триумфа от принятия своего “флагманского” закона власть уже три дня пытается объяснить, что же там приняли, и задним числом исправить и текст, и стенограмму. Ответственные за голосование находят уже десятую версию, почему “Рафик ни в чем не виноват”. А оппозиция от гневного “вы в четверг разрушили парламентаризм” (что правда) перешла к откровенному троллингу о наличии трех статей 5″, – написал политик.

24 сентября он сообщал, что в результате одновременного учета поправок № 396, №398 и №406 в комитете по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки было принято решение об изложении статьи 5 в трех различных редакциях. Таким образом, в законопроекте появились взаимоисключающие нормы: одна гласит, что решение о признании человека олигархом принимает СНБО, другая – что Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (поправка спикера Рады Дмитрия Разумкова).

Сегодня Железняк объяснил, почему, с его точки зрения, с голосованием по этому законопроекту вышла такая путаница.

“Почему так случилось? Ну потому что одним очень хотелось до приземления самолета из Нью-Йорка получить голосование. Другим – показать лояльность. Кто-то искренне хотел именно на этом законе “отомстить всем тем, из-за кого были вынуждены сидеть целый день и голосовать эти проклятые правки”. То есть логика – банальное удовлетворение собственных амбиций и нечто вроде мести за обиды. Необходимости идти вне регламента никакой. Если только не помочь всем тем, кто хочет в будущем отменить закон. Ну мы же верим, что власть действительно борется с олигархами? Здесь дело важное, а вы три-четыре часа для его рассмотрения хотите дополнительно”, – заявил нардеп.

Он сравнил соблюдение процедуры принятия законопроектов с ситуацией в боксе.

“Пока боксеры сражаются на ринге по правилам, понятно, кто победитель. Даже если ждать надо все 12 раундов. А когда посреди 3-го раунда, имея своего 100% рефери, кто-то один вытянет кувалду из перчатки и начнет ею бить оппонента… его победа, может, и будет быстрой, но такой себе. И если нарушили регламент и сделали ошибки, то будет трудно найти в том же регламенте ответ, как эти ошибки исправлять. И можно сколько угодно рассказывать о “революционной необходимости”, но эту необходимость должны подтвердить своими подписями люди. Например, работники аппарата Рады. Они уже за 30 лет наблюдали таких революционеров сотнями. И, в отличие от многих во власти, знают, что политика и политики очень быстро меняются, а в правоохранительных органах все видят (да и видео трансляции есть). Поэтому “революционную необходимость” как-то не очень воспринимают как аргумент для подделки документов”, – подчеркнул Железняк.

При этом в ситуации с законом об олигархах он нашел и “положительные элементы”.

“Хотя бы потому, что все может поймут, зачем вообще-то регламент нужен. И, возможно, после двух недель героического исправления всех тех героически сделанных ошибок все “победуны” сделают выводы, что в принципе можно было эти 3.00 и подождать. Ну приняли бы, когда ребята уже из Борисполя приехали к себе на Банковую”, – подытожил политик.

https://www.facebook.com/zheleznyak.y/posts/2967782836814531

Контекст:

23 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.

Согласно принятому закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать Совет национальной безопасности и обороны – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия “За демократию через право” (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение Верховной Рады Дмитрия Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.

В комиссии заявили, что подготовят заключение по законопроекту Зеленского об олигархах в середине декабря. После принятия закона во втором чтении глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио попросил президента Украины Владимира Зеленского предоставить одобренный Радой текст закона.

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