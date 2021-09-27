Аласания: Трансляция таких событий, как бой Джошуа и Усика, – абсолютный эксклюзив. Приобрести права на них практически невозможно

“Трансляция таких событий стоит больших денег. Но дело не только в них. Каждый раз и каждый такой контракт – абсолютный эксклюзив. Существуют отдельные способы, договоры и часто все определяется на самом старьте карьеры спортсмена. Когда Александр Усик начал подниматься (вспомните сколько лет назад это произошло), его спортивные промоутеры уже тогда начали находить промоутерские компании и заключать с ними эксклюзивные договоры, с телеканалами в том числе”, – пояснил Аласания.

Он отметил, что в Украине футбол и бокс “фактически всегда закрытая территория”.

“Давайте разберем на примере братьев Кличко. Их бои в старые времена все время транслировал “Интер”. В глубоком “детстве” заключали контракты сначала на отдельные их бои, а потом создали промоутерскую компанию K2 Promotions, которая распоряжалась всеми правами. Похожая ситуация в большом футболе. Европейский вещательный союз (European Broadcasting Union) от имени общественных вещателей в Европе торговался с ФИФА, выкупил право на трансляцию и разделил плату между участниками. Чуть позже союз проиграл и права на трансляцию Олимпиад до 2024 года включительно купил Discovery. Такие сделки заключаются задолго до самого события. Точно также через союз куплены права на трансляцию Чемпионата мира по футболу в Катаре в 2022 года. Трансляция была продана шесть или семь лет назад”, – рассказал собеседник.

По его словам, не всегда у вещателя есть возможность приобрести трансляцию спортивного мероприятия.

“Приобрести матч с Усиком сейчас практически невозможно. Уверен, никакого злого умысла не было. Я читаю по каналам, что ОП запретили каналам покупать трансляцию у К2, потому что офис в контрах с Кличко. Но это все теории заговора. В этой сфере так не работают. Работают сложные бизнесовые вещи. И дело даже не в деньгах. Это взаимные обязательства промоутеров и каналов между собой. Нужно было задолго до этого дня вникать, разбираться какие договоры, обязательства, могут ли быть исключения из правил, можно ли купить сублицензию и именно поэтому каждое такое событие и доступ к нему – это эксклюзив. Если у них напрямую нельзя купить трансляцию, вероятно у кого-то можно купить сублицензию. Когда-то Общественное покупало сублицензию на “Евровидение”. К примеру, ТРК Украина и СТБ пытались это сделать лет 20, но безуспешно. Не дают, потому что у конкурса есть основной партнер – Общественное. Так происходит и со всеми спортивными мероприятиями, боксерскими поединками – надо пытаться договариваться”, – сказал Аласания.

Контекст:

В ночь на 26 сентября на стадионе в Лондоне Усик выиграл у Джошуа по очкам в бою за звание объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. Поединок длился все 12 раундов. Контрактом предусмотрен бой-реванш.

Украинские телеканалы не показывали данный бой, что вызвало обсуждение в социальных сетях. Из украинских вещателей поединок показывал лишь платный видеосервис Megogo. В то же время ряд пользователей медиасервиса не смогли посмотреть трансляцию поединка боксеров.



Елена ПОСКАННАЯ

журналист, редактор

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