 

Кулеба: “Красные линии” Путина ограничиваются территорией РФ

27.09.2021, 15:22, Новости дня
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“Красные линии” Путина ограничиваются территорией РФ. С нашей стороны российско-украинской границы мы сами разберемся, что нам делать в интересах украинского народа и безопасности Украины и Европы”, – написал Кулеба в Twitter.

«Червоні лінії» Путіна обмежуються територією РФ. З нашого боку російсько-українського кордону ми самі розберемося, що нам робити в інтересах українського народу і безпеки України та Європи. https://t.co/vxlmvzn7Ml

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 27, 2021

Песков 27 сентября заявил, что тема потенциального расширения военной инфраструктуры НАТО на территории Украины находится за гранью “красных линий”, о которых неоднократно говорил Путин. По его словам, Россия и Беларусь неоднократно обсуждали это, и будут отвечать “действиями, которые обеспечат безопасность наших двух союзных государств”.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что “это еще предстоит увидеть” и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Кулеба говорил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. “Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ”, – подчеркивал министр.

27 сентября на встрече с руководством силового блока страны находящийся при власти в Беларуси Александр Лукашенко назвал намерение Украины вступить в НАТО “открытием нового фронта для Беларуси”. Он заявил, что США размещают в Украине военные базы и поэтому надо предпринимать “какие-то действия” в ответ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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