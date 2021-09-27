В Украине открыто 300 уголовных производств из-за подделки COVID-сертификатов

“Во-первых, внесение любой информации в электронную систему здравоохранения можно отследить. То есть мы можем посмотреть, какой врач внес ту или иную запись. И, поверьте, когда пациент находится на кровати палаты интенсивной терапии или реанимации, он расскажет, вакцинирован он или у него куплен сертификат, и кто ему это сделал. Поэтому такая информация рано или поздно станет известной, по крайней мере, медицинским работникам, правоохранительным органам и так далее”, – подчеркнул Кузин.

По его словам, Министерство здравоохранения получает сообщения о потенциальных ресурсах, где можно купить поддельный сертификат, и вместе с МВД, Службой безопасности Украины и Минцифрой проверяет эту информацию.

“Сейчас уже ведутся около 300 уголовных производств по этим случаям. На прошлой неделе было несколько обысков по туристическим агентствам, которые продавали так называемый полный комплект: сам тур, полис медицинского страхования, сертификат о пройденном ПЦР-тесте до вылета и плюс тест по дате возвращения из страны, из которой человек возвращался”, – сказал главный санврач.

Он также добавил, что Минздрав инициировал внесение изменений в Уголовный процессуальный кодекс с целью повышения ответственности за подделку документов о вакцинации, сертификатов и внесение ложных данных в электронную систему здравоохранения.

Контекст:

29 июня Кабмин утвердил порядок формирования и использования COVID-сертификата в Украине. Кроме международных и внутренних COVID-сертификатов, в Украине будут использовать иностранные сертификаты, выданные уполномоченными учреждениями государств, с которыми Украина заключила международный договор о взаимном признании.

27 августа стало известно, что Министерство цифровой трансформации завершило бета-тестирование сертификатов вакцинации в приложении “Дія”, теперь их могут сгенерировать все желающие, получившие две дозы вакцины против коронавируса. По данным Минцифры на 13 сентября, цифровые сертификаты о вакцинации от COVID-19 в приложении “Дія” сгенерировали более 600 тыс. украинцев.

В сентябре в Украине ввели “зеленый” внутренний сертификат о полной вакцинации от COVID-19 и “желтый” сертификат о получении первой дозы препарата против коронавируса. Как сообщали в Минздраве, срок действия “желтого” сертификата составляет 120 дней с момента прививки, “зеленого” – 365 дней.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко допускал 15 сентября, что подделка COVID-сертификата в Украине возможна, так же, как и обычного паспорта гражданина. По мнению Ляшко, в электронном варианте это сделать будет невозможно, но “есть вопросы по бумажным формам”.

В Минздраве Украины сообщали 16 сентября о подготовке законодательного акта об усилении ответственности за подделку медицинских документов.

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

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