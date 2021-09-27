 

Володин рассказал о ближайших задачах Госдумы

27.09.2021, 14:58, Разное
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин дал интервью, в ходе которого рассказал о планах работы законодательного органа на предстоящую неделю. Политик подчеркнул, что парламентариев в работе должны объединять задачи повышения благосостояния россиян и роста экономики государства.

Володин заявил о необходимости провести рабочие встречи с руководителями думских фракций и депутатами для консультаций по вопросу организацию работы Госдумы нового созыва. Спикер ГД считает важным узнать у коллег, что их беспокоит и что они считают наиболее важным.

Также парламентарий обратил внимание, что организацией работы Госдумы занимается ее председатель. Меж тем, по его словам, от каждого депутата зависит, как будет выстроена работа законодательного органа. Он также обратил внимание на вопросы дисциплины в ГД.

“Когда речь идет о дисциплине, многое об этом говорилось, депутаты приняли этот формат: приняли штрафы, приняли наказание за прогулы. Это был консенсус. Вот надо такой консенсус достигать. Непросто, не всегда получается. Но надо стараться”, – заявил Володин.

Кроме того, спикер Госдумы рассказал о задачах, поставленных российским лидером Владимиром Путиным. Вячеслав Володин подчеркнул, что задачи повышения благосостояния граждан, роста экономики и защиты суверенитета государства имеют важное значение для депутатов.



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