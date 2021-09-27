Лидеры списка “Единой России” возглавят профильные партийные комиссии

27 сентября российский лидер Владимир Путин в формате видеоконференции провел рабочую встречу с лидерами партийного списка “Единой России” на прошедших выборах в Государственную Думу. Президент считает правильным, чтобы они остались работать в партии и возглавили профильные комиссии.

Так, министру обороны РФ Сергею Шойгу предложено курировать вопросы по развитию Восточной Сибири. Глава МИД Сергей Лавров возглавит комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. Они также продолжат работу в правительстве.

Главный врач московской городской клинической больницы №40 Денис Проценко займется в партии вопросами здравоохранения. Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова станет главой комиссии по защите материнства, детства и семьи. Сопредседатель штаба ОНФ и руководитель образовательного центра “Сириус” Елена Шмелева возглавит комиссию по образованию и науке.

Напомним, перед парламентскими выборами общественные деятели проводили встречи с гражданами и экспертным сообществом для сбора инициатив в народную программу “Единой России”. На совещании глава государства отметил личный вклад каждого лидера в победе партии на думских выборах.

“Важно, что партия в целом показала стремление и к внутреннему развитию, к обновлению, что, безусловно, востребовано обществом”, – отметил Путин.