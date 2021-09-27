Пациенты с герпесом менее подвержены заражению коронавирусом

Пациенты, которые имеют вирус герпеса, имеют меньший риск заразиться коронавирусом. По словам ученого Андрея Исаева, инфекция должна находиться в фазе обострения.

Профессор Петр Чумаков ранее сообщил, что человек с простудой или же ОРВИ не может подхватить COVID-19. В то же время после выздоровления заражение допустимо, поскольку организм будет ослаблен из-за перенесенной болезни. Андрей Исаев заявил, что коронавирус провоцирует развитие аутоиммунных реакций, поэтому наблюдается рост соответствующих патологий.

После любого заболевания вирусного типа у человека увеличиваются показатели интерферона. Он выделяется из слизистых оболочек, чтобы справиться с распространяющимся вирусом. Интерферон способен препятствовать попаданию COVID-19 в клетки. Исаев заявил, что биологический момент здесь понятен, но пока не проводились исследования, которые бы доказывали это.

COVID-19 провоцирует нарушение работы системы свертывания крови. В результате увеличивается риск тромбообразования. У таких пациентов через три месяца после выздоровления могут наступать инсульты или же инфаркты. Не исключено появления неврологических симптомов и расстройств, у некоторых также фиксируется глухота, пишет портал iReactor.