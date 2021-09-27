Ученые рассказали о пользе тренировок для гипертоников

Ученые из Сибирского федерального университета рассказали о пользе тренировок для женщин-гипертоников. Речь идет о разработанном комплексе оздоровительных фитнес-упражнений.

По словам доцента кафедры физкультуры Александра Осипова, в научной среде нет точного перечня методик для профилактики артериальной гипертензии. Одни рекомендуют заниматься бегом, ходьбой, совершать велопрогулки, другие советуют выполнять силовые тренировки. Также у ученых мало сведений о пользе физической активности для женщин-гипертоников, так как большинство исследований проводилось с участием мужчин. По этой причине отечественные исследователи решили выяснить это вместе с польскими коллегами.

Спустя четыре месяца комбинированных фитнес-тренировок у женщин наблюдались улучшенные показатели артериального давления, пульса. Эксперты отмечают, что подобного результата можно добиться и с помощью выполнения упражнений одного вида тренировок, главное, чтобы они выполнялись регулярно.

Источник: ria.ru