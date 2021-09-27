В России разрабатывают быстрый метод диагностики болезней сосудов

Исследователи Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта работают над быстрой диагностикой болезней сердца и сосудов по анализам крови. Он базируется на возможностях перенесения энергии между наночастицами платины и мембранами тромбоцитов.

Болезни сердца и сосудов считаются главными причинами смертности во всем мире. Ежегодно умирает 17,9 миллионов человек.

Мониторирование функций тромбоцитов ведут благодаря спектральному анализу, отслеживая разницу в спектрах комбинационного рассеяния и свечения в клетках под воздействием лазера. Перемены в структурах могут показывать эффективность антитромбоцитарного лечения и биофизические симптомы инфаркта или инсульта.

Авторы полагают, что такой результат поможет провести спектральный анализ с высокой точностью, так как перенесение энергии между клетками и платиной позволяет четко выявлять угасание или усиление света на мембранах тромбоцитов. Благодаря этому можно будет видеть перемены в структурах клеток, которые не могут зарегистрировать другие методы. Благодаря новому подходу, для анализов понадобиться намного меньше времени.

Наночастицы, которые использовали, складываются из ионов платины и размером около 40 нанометров, что в 1000 раз меньше волоса человека. Специалисты объясняют, что их создают посредством «выбивания» лазером из платиновой пластины. Эксперты будут продолжать разрабатывать новые подходы к диагностированию болезней сосудов и сердца. Работой руководит профессор В.В. Рафальский.

Источник: ria.ru