 

Путин заявил о недостатках в стратегическом планировании в России

27.09.2021, 14:50, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСложившаяся в РФ практика пока не обеспечивает комплексный подход в стратегическом планировании, следует использовать зарубежный опыт, сообщил президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности.

«Сложившаяся практика не обеспечивает комплексного подхода в стратегическом планировании. Например, ряд документов – прежде всего на региональном и муниципальном уровне – не согласуется иногда между собой по целям и срокам, при их реализации не всегда удается наладить должное межведомственное взаимодействие», – указал он, передает ТАСС.

Президент также сообщил о подготовке основ госполитики в сфере стратегического планирования. «Нам нужна сбалансированная, единая, целостная система стратегического планирования, чтобы создавать современные, выверенные, нацеленные на конкретный результат планы и программы, которые будут настраивать все органы власти, гражданское общество в целом, деловые круги работать в единой логике и вместе добиваться достижения приоритетных целей ради успешного, благополучного будущего России», – сказал глава государства.

«Решению названных задач должны послужить подготовленные основы государственной политики в сфере стратегического планирования», – отметил он.

На этом фоне Путин призвал использовать зарубежный опыт для улучшения стратегического планирования в России. «Важно совершенствовать систему стратегического планирования, развивать ее на качественно новой основе», – указал он.

При этом, как считает глава государства, нужно «не слепо копировать прежние методики, а вырабатывать и применять современные практики и подходы в этой области, в том числе адаптировать к российским условиям лучший зарубежный опыт». «Причем как государств, так и компаний», – заметил он.



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