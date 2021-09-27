Путин заявил о недостатках в стратегическом планировании в России

Сложившаяся в РФ практика пока не обеспечивает комплексный подход в стратегическом планировании, следует использовать зарубежный опыт, сообщил президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности.

«Сложившаяся практика не обеспечивает комплексного подхода в стратегическом планировании. Например, ряд документов – прежде всего на региональном и муниципальном уровне – не согласуется иногда между собой по целям и срокам, при их реализации не всегда удается наладить должное межведомственное взаимодействие», – указал он, передает ТАСС.

Президент также сообщил о подготовке основ госполитики в сфере стратегического планирования. «Нам нужна сбалансированная, единая, целостная система стратегического планирования, чтобы создавать современные, выверенные, нацеленные на конкретный результат планы и программы, которые будут настраивать все органы власти, гражданское общество в целом, деловые круги работать в единой логике и вместе добиваться достижения приоритетных целей ради успешного, благополучного будущего России», – сказал глава государства.

«Решению названных задач должны послужить подготовленные основы государственной политики в сфере стратегического планирования», – отметил он.

На этом фоне Путин призвал использовать зарубежный опыт для улучшения стратегического планирования в России. «Важно совершенствовать систему стратегического планирования, развивать ее на качественно новой основе», – указал он.

При этом, как считает глава государства, нужно «не слепо копировать прежние методики, а вырабатывать и применять современные практики и подходы в этой области, в том числе адаптировать к российским условиям лучший зарубежный опыт». «Причем как государств, так и компаний», – заметил он.