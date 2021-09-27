На параде в Ашхабаде впервые показали турецкие беспилотники Bayraktar TB2

В ходе военного парад, который прошел в Туркмении в честь 30-летия независимости страны, продемонстрировали турецкие беспилотники Bayraktar TB2 и боевые самолеты A-29 Super Tuсano.

Главное событие праздника – военный парад, впервые прошел не в центре Ашхабада у президентского дворца, а в предгорьях Копетдага в южной части города. Здесь несколько дней назад президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов торжественно открыл новую правительственную трибуну. В начале парада глава государства на кабриолете, окруженном всадниками на ахалтекинских конях, объехал строй военнослужащих различных родов войск Вооруженных сил Туркменистана.

В ходе парада в Ашхабаде туркменские военные показали немало новинок. В частности, впервые были показаны ударные турецкие беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2, передает РИА «Новости».

Также впервые в военном смотре приняли участие пять боевых самолетов A-29 Super Tuсano, которые применяются для поддержки сухопутных войск огнем в любое время суток и в различных погодных условиях. Кроме того, впервые в военном параде участвовал тактический военно-транспортный самолёт C-27J Spartan. И, конечно же, гвоздем воздушной части парада стали полеты шести итальянских боевых самолетов М-346. На одной из этих машин 1 августа этого года совершил испытательный полет президент Туркмении.

Помимо новинок присутствовала и военная техника, традиционно демонстрируемая на туркменских военных парадах: танки Т-90 и Т-72М, боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня. Гости праздника также могли наблюдать на больших мониторах, установленных у правительственной трибуны, праздничный парад кораблей ВМС Туркмении.

После военного смотра состоялась демонстрация экономических достижений страны за 30 лет независимого развития. Перед правительственной трибуной прошли коллективы предприятий топливно-энергетического комплекса, электроэнергетики, химической промышленности, текстильной индустрии, строительного комплекса и транспорта.

В ходе праздника президенту страны от имени соратников был подарен ахалтекинский конь трехлеток светло серой масти по прозвищу Гарашсыз (Независимый). Празднование 30-летия независимости Туркменистана продолжится 28 сентября скачками в Международном ахалтекинском конноспортивном комплексе.

Туркмения обрела независимость в 1991 году. Тогда Верховный совет Туркменской ССР, опираясь на итоги всенародного референдума по вопросу о независимости, принял конституционный закон «О независимости и основах государственного устройства Туркменистана».