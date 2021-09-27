 

Глава ХСС допустил участие блока Меркель-Лашет в формировании правительства ФРГ

27.09.2021, 14:50, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыНе исключено, что немецкие консерваторы, проигравшие выборы в бундестаг, займутся формированием будущего правительства, сообщил глава баварской партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зедер.

«Со вторым местом невозможно претендовать на формирование правительства, мы можем только сделать предложение, в первую очередь из ответственности за страну. Мы думаем, что участие блока ХДС/ХСС в правительстве было бы лучше для нашей страны и народа, чем его отсутствие», – передает его слова РИА «Новости».

В свою очередь глава немецких либералов Кристиан Линднер (Свободная демократическая партия) сообщил о готовности партии вести переговоры и с социал-демократами, и с консерваторами о формировании будущего правительства ФРГ.

«Мы приняли решение, что мы после переговоров с «Союзом 90/Зелеными» также открыты к приглашениям со стороны (консервативного блока) ХДС/ХСС или Социал-демократической партии Германии, если они поступят, о дальнейших переговорах (по формированию правительства ФРГ)», – сообщил Линднер.

Выборы в Бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии начнут зондирующие переговоры для возможного формирования коалиции. По предварительным данным, крупнейшая фракция будет у социал-демократов, выигравших выборы, – 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, «Зеленых» – из 118, Свободных демократов – из 92, «Альтернативы для Германии» – из 83. «Левые» будут представлены 39 депутатами – хотя партия не преодолела пятипроцентный барьер, она получила три прямых мандата и за счет норм избирательного законодательства получает фракцию, соответствующую 4,9% мест в бундестаге.



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