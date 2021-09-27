Сенцов: Нам нужно определиться – мы отталкиваем Усика запоребрик или пытаемся работать с его сознанием и перетаскивать на свою сторону?

Недавняя победа Усика над Джошуа в боксерском матче за титул чемпиона мира в супертяжелом весе вызвала много споров в украинском обществе. Снова. Общих точек зрения две. Одна: “это московский манкурт, после него надо стирать флаг, пусть катится к своему Путина”. И вторая: “все равно на его взгляды, главное, что прославил Украину на международном уровне”. Да, картинка перчаток с надписями “Украина” и “Симферополь”, которые крушат челюсти противника, обошла мир, и это хорошая реклама нашего государства. Но для меня, как и любого патриота Украины, невозможно согласиться с тем ахинеей, которую регулярно несет Усик, когда он открывает рот. Его неопределенная позиция по Крыму и путинские пропагандистские штампы, из которых состоит сознание этого боксера, прямо противоположные моим.

Вопрос сейчас в другом – мы отталкиваем сейчас Усика запоребрик или пытаемся работать с его сознанием и перетаскивать на свою сторону. Это вопрос не отдельной личности, а вообще стратегии, которую будет занимать государство, а главное – гражданское общество. Нет секрета в том, сколько в Украине людей с четкой проукраинской позицией (к сожалению, совсем не подавляющее большинство), сколько сторонников откровенных или скрытых пророссийских сил, сколько верующих ходят в храмы Московского/ФСБшного патриархата (отдельный вопрос, почему эти заведения вообще до сих пор существуют на украинской земле). Как мы будем увеличивать процент сознательных патриотов? Уменьшать количество ватников физически? Массовыми расстрелами еще не было построено ни одного успешного государства. Ждать, когда они сами уедут/умрут, и вырастет новое поколение настоящих украинцев? Разочарую, что с этим тоже не все в порядке – посмотрите, каких ютуберов, преимущественно русскоязычных, смотрят дети и подростки.

Не стоит рассчитывать на то, что “усики” сами осознают всю безысходность своего существования, перестанут смотреть российские каналы и других шариев и начнут в следующем году уважать Степана Андреевича. Что делать? Точно не отталкивать, а разъяснять, особенно, когда человек считает себя украинцем, что это действительно значит и почему не может сосуществовать с “русским миром”. Чтобы пройти путь от латентного ватника или представителя электорального болота, так называемой “какой разницы”, нужны время, желание и помощь тех, кто уже осознал свою идентичность. Предлагаю работать над этим, а не над уничтожением возможных и существующих сторонников нашей государственности.

Слава Украине!

Источник: Oleg Sentsov / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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