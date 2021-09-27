 

Украинские военные оценили криминогенную ситуацию в районе проведения ООС

27.09.2021, 14:28, Новости дня
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“На протяжении прошедших суток подразделения полиции сводных отрядов проверили 3881 транспортное средство, 4300 человек, из них четырех человек на причастность к вооруженным формированиям Российской Федерации, выявили 33 административных правонарушения и раскрыли 17 преступлений”, – сообщили в штабе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/395401628652110/

Через контрольные пункты въезда-выезда на временно оккупированную территорию Донбасса въехал 991 человек, а на подконтрольную Украине территорию прибыли 1182 человека, добавили военные.

В пресс-центре также рассказали, что пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали 1,5 гектара территории, передали на уничтожение 79 взрывоопасных предметов и полностью восстановили восемь поврежденных домов.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло до 13,4 тыс. человек. Среди погибших более 3 тыс. гражданских.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

10 сентября командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил, что тактическая обстановка на Донбассе ухудшилась.

За 26 сентября боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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