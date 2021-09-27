Украинские военные оценили криминогенную ситуацию в районе проведения ООС

“На протяжении прошедших суток подразделения полиции сводных отрядов проверили 3881 транспортное средство, 4300 человек, из них четырех человек на причастность к вооруженным формированиям Российской Федерации, выявили 33 административных правонарушения и раскрыли 17 преступлений”, – сообщили в штабе.

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Через контрольные пункты въезда-выезда на временно оккупированную территорию Донбасса въехал 991 человек, а на подконтрольную Украине территорию прибыли 1182 человека, добавили военные.

В пресс-центре также рассказали, что пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали 1,5 гектара территории, передали на уничтожение 79 взрывоопасных предметов и полностью восстановили восемь поврежденных домов.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло до 13,4 тыс. человек. Среди погибших более 3 тыс. гражданских.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

10 сентября командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил, что тактическая обстановка на Донбассе ухудшилась.

За 26 сентября боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня.

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