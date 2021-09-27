Социал-демократы выиграли парламентские выборы в Германии

…«Блок Меркель» с небольшим отставанием идет вторым.

В Германии завершились парламентские выборы. Как сообщает телеканал ARD, согласно предварительным данным Федеральной избирательной комиссии страны по итогам подсчета данных всех 299 округов после подсчета 100% бюллетеней во всех округах, победу одержала Социал-демократическая партия Германии — она получает 25,7% голосов (лидер — Олаф Шольц).

Партийный блок канцлера ФРГ Ангелы Меркель ХДС/ХСС с лидером Армином Лашетом идет вторым — 24,1%. Как отмечает Deutsche Welle,

это худший результат на федеральных выборах в истории консервативного блока.

Всего по спискам в бундестаг впервые за 16 лет проходят 5 партий. Помимо социал-демократов и консервативного блога, это «Союз 90 / Зеленые» (14,8%, лидер — Анналена Бербок) Свободная демократическая партия (11,5%, лидер — Кристиан Линднер), «Альтернатива для Германии» (10,3%, лидеры — Алиса Вайдель и Тино Хрупалла) и «Левые» (4,9%, лидеры — Жанин Висслер и Дитмар Барч). Последние не преодолели барьер в 5%, но проходят в парламент, так как получили три прямых мандата в избирательных округах — Грегор Гизи и Гезине Летч в Берлине и Серен Пельманн — в Лейпциге.

Итоги выборов в Бундестаг / ARD

Как сказал ЦИК ФРГ, в новом составе бундестага будет 735 депутатов, мандаты распределились следующим образом:

СДПГ — 206;

ХДС/ХСС — 196;

«Зеленые» — 118;

Свободная демократическая партия — 92;

«Альтернатива для Германии» — 83;

«Левые» — 39;

Союз южношлезвигских избирателей — 1.

По сравнению с выборами 2017 года результат у «блока Меркель» ухудшился на 8,9 процентных пункта, а СДПГ получила на 5,2 п.п. больше. Также больше (на 5,9 п.п.) по сравнению с прошлыми выборами получили «Зеленые». «Левые» потеряли 4,3 п.п., «Альтернатива для Германии» — 2,3 п.п.

Явка избирателей составила 76,6%. Партии не набрали больше 50%, теперь они должны договариваться о создании коалиций. От этого зависит, кто станет новым канцлером ФРГ, также будет сформировано новое правительство.

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Политический расклад в Германии за полторы недели до выборов

Впервые за 16 лет в выборах в Бундестаг не участвовала действующий канцлер Меркель. В 2018 году политик заявила, что уйдет с поста после четвертого срока. За пост канцлера конкурируют три претендента от самых популярных партий — ХДС/ХСС (Армин Лашет), социал-демократов (вице-канцлер Олаф Шольц) и «Зеленых» (Анналена Бербок).

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