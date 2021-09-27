Скандалы: Наследство «бандитского Петербурга»

Кто зарабатывает на перегонке нефти на Запад

В Петербурге началось строительство нового нефтяного терминала. Старт проекту стоимостью свыше 15 млрд рублей дал лично губернатор Северной столицы Александр Беглов. Строительством займётся владелец прежнего терминала – АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ), структура, которая, по данным «СПАРК-Интерфакс», принадлежит нескольким компаниям, зарегистрированным на Кипре.

Однако в Питере ПНТ многие больше знают как часть неофициальной истории «бандитского Петербурга», где воедино сплелись интересы криминальных структур, легального бизнеса и городских чиновников. Достаточно сказать, что именно борьба за контроль над ПНТ, судя по всему, привела к краху «ночного губернатора» Петербурга и одного из самых известных криминальных авторитетов страны Владимира Кумарина-Барсукова.

После развала Советского Союза основные мощности по перевалке нефтепродуктов оказались в странах Балтии. Российская власть и российский бизнес были прямо заинтересованы в создании собственного нефтяного «окна на Запад», отчего было принято решение построить в морском порту «Большой порт Санкт-Петербург» современный терминал. Проект получил говорящее название «Золотые ворота», а его учредителем стали мэрия Санкт-Петербурга и компания «Киришинефтехимэкспорт», в которой, кстати, работал будущий олигарх Геннадий Тимченко. В то время этот морской порт был одним из главных каналов, по которому из страны уплывали за рубеж природные ресурсы, а взамен в Россию шёл поток дефицитного импорта. Процветали различные серые схемы и откровенная контрабанда. Люди, которые контролировали порт, быстро становились сказочно богатыми, вот только зачастую они долго не жили – конкуренты наступали на пятки.

Потому проект «Золотые ворота» многим показался символом возвращения государства в стратегическое пространство морского порта. В 1995 году было основано предприятие «Петербургский нефтяной терминал», которое стало оператором проекта. Фирма получила нефтебазу в аренду на 20 лет, по неподтверждённым слухам – с ежегодным арендным платежом в размере 50 тыс. долларов. По данным отчётности, совет директоров ЗАО «Петербургский нефтяной терминал» (ЗАО «ПНТ») возглавил Илья Трабер, вместе с которым в совет вошли такие известные в Петербурге фигуры, как Дмитрий Скигин и Сергей Васильев.

Судьба Антиквара

Илья Трабер по сей день считается одним из самых влиятельных предпринимателей Северной столицы. Свой путь к вершинам бывший офицер атомохода «Красногвардеец» начал с должности бармена пивного заведения в центре Петербурга. Уже тогда Трабер, как говорят, активно интересовался антиквариатом, который тащили в бар запойные обитатели исторического центра. Кроме того, Трабер свёл близкое знакомство со стоявшими на «воротах» этого и соседних ресторанов швейцарами и вышибалами, которых набирали преимущественно из числа борцов и боксёров. Позже, в годы перестройки, именно из этой публики вырастут первые криминальные «бригады», а Трабер получит в соответствующих кругах авторитет и известность под прозвищем Антиквар. Кстати, именно на почве любви к искусству Трабер близко сошёлся с тогдашним мэром Петербурга Анатолием Собчаком, который начал всячески благоволить новому приятелю. Вскоре Трабер стал одной из главных фигур на рынке антиквариата Северной столицы и продолжил бизнес-карьеру, очередным этапом которой и стала должность в совете директоров ЗАО «ПНТ».

Позже Трабер возглавил также совет директоров ЗАО «ОБИП» (Объединение банков, инвестирующих в порт), получившее полномочия по управлению всем морским портом Петербурга и завершившее эпоху гангстерского хаоса вокруг морских ворот города (кстати, под его началом трудился нынешний глава «Газпрома» Алексей Миллер). В начале нулевых Трабер перебрался в Европу, но был вынужден вернуться в Россию после того, как испанский суд объявил его в международный розыск за отмывание денег для малышевской ОПГ. Проводившая расследование его деятельности «Новая газета» называет Илью Трабера теневым хозяином Выборга.

Любитель «Роллс-Ройсов»

Личность другого члена совета директоров ПНТ ещё более интересна. Сергей Васильев является одним из трёх известных братьев-боксёров. «Сергей первым из братьев был осуждён. В 1974 году в возрасте 19 лет его приговорили к пяти годам заключения за изнасилование. Отсидел три года и вышел условно-досрочно. Милиция считает, что тогда-то и стала формироваться команда братьев Васильевых. Поначалу, как полагают убоповцы, братья сделали ставку на напёрсточников и видеобизнес. Точнее, на новинку 80-х – видеосалоны. И в самом скором времени ежедневный доход братьев, как рассказывают милиционеры, уже мог приближаться к миллиону рублей», – процитируем мы автора «Бандитского Петербурга» Андрея Константинова. Далее Васильевы заинтересовались автобизнесом, а сам Сергей заработал нешуточную для 90-х репутацию «первого кулака на Невском проспекте». Возможно, эти качества и сыграли в конце концов с Сергеем Васильевым злую шутку – даже остепенившись и став одним из хозяев морского порта Петербурга, вчерашний боксёр готов был драться за свой кусок так же отчаянно, как в голодные 90-е. 5 мая 2006 года в одной из самых оживлённых частей исторического Петербурга, в двух шагах от Каменноостровского проспекта, его Rolls-Royce Phantom и джип с охраной расстреляли киллеры. За несколько секунд двое автоматчиков проделали в машине 48 пулевых отверстий. Однако Васильев, провалявшись в коме несколько недель, всё-таки выжил. Покушение связали как раз с Петербургским нефтяным терминалом – незадолго до этого на предприятие была совершена рейдерская атака, и крупнейший нефтяной терминал города чуть было не переписали на новых владельцев.

По слухам, тогда были подключены связи Ильи Трабера, уходящие в кабинеты Кремля. В результате сверху последовала команда «мочить» обидчиков. Вскоре следователи отрапортовали, что рейдеры были связаны с тамбовской ОПГ, а за покушением на Васильева стоит легендарный «ночной губернатор» Петербурга Владимир Кумарин-Барсуков (Кум). Нашлись даже свидетели, утверждавшие, что, узнав про выжившего Васильева, Кум якобы пообещал, что «всё равно его достанет». Но вышло наоборот – история стала крахом карьеры именно Кумарина. За покушение на Васильева он получил 23 года лишения свободы. Сам же Васильев проживает на Каменноостровском проспекте в историческом доме, где некогда были личные покои эмира Бухарского. Васильев по-прежнему предпочитает «Роллс-Ройсы», хотя, бывает, передвигается по городу и на вертолёте, частенько садящимся возле Петропавловской крепости.

Семейное дело

Впрочем, всё это хоть и недавняя, но уже история. Теперешний же ПНТ тесно связан с Дмитрием Скигиным и его сыном Михаилом. Дмитрий Скигин начинал с экспорта леса в Карелии, однако по-настоящему богатым стал после того, как занялся нефтяным бизнесом. Согласно отчётам об итогах выпуска ценных бумаг, Дмитрию Скигину в середине 90-х годов принадлежала компания «Сигма», которая, в свою очередь, владела 66% в ЗАО «Совэкс». «Совэкс» же был создан на базе имущественного комплекса горюче-смазочных материалов аэропорта Пулково, говорится на сайте аэропорта. То есть если раньше заправкой самолётов занималась простая служба, то с образованием «Совэкса» служба превратилась в фирму, а прибыль от заправки авиаперевозчиков стала доставаться не государству, на тот момент стопроцентному акционеру Пулкова, а Дмитрию Скигину и его партнёрам.

В конце 90-х Дмитрий Скигин выехал с семьёй на Запад, а в 2003-м он умер от онкологического заболевания, оставив свои активы сыну Михаилу. С тех пор именно Михаил Скигин является главным двигателем всех проектов, связанных с Петербургским нефтяным терминалом. Именно он вместе с Бегловым в сентябре 2021 года и дал старт строительству нового нефтяного терминала. И очевидно, что городских чиновников ничуть не смущает тот факт, что деньги на крупнейший инфраструктурный проект пойдут со счетов странных кипрских фирм. Ведь все прекрасно понимают, какое происхождение у этих денег и кому они, по сути, принадлежат.

…Неудачное продолжение сериала «Бригада» под названием «Бригада. Наследник» рассказывало про то, как сын Саши Белого, приехав в Россию, бегает с пистолетом, разыскивая своего отца. Лучше бы показали, как он подписывает контракты с крупнейшими корпорациями, во главе которых сидят старые друзья Александра Белова. Не так интересно, конечно, зато гораздо ближе к истине.

Тайво Степанов