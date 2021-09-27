Сергей Шойгу назвал турецкую атаку на российские вертолёты дружеской подначкой

Министра обороны России удивила острая реакция общественности на обстрел турецкими военными российских вертолётов в Сирии. Он заявил, что подобные шутки – обычное дело между военными.

Два вертолёта российской группировки в Сирии выполняли полёт над провинцией Эль-Хасака, вблизи турецкой границы. Когда они находились близ города Аль-Дардара, с территории Турции, находящейся неподалёку, за рекой Тигр, вылетели несколько зенитных ракет. Вертолёты выпустили тепловые ловушки, предприняли ряд манёвров и смогли избежать попадания. Обе машины благополучно вернулись на базу. Сергей Шойгу считает, что турки не хотели причинить зла россиянам.

«Военным свойственно устраивать такие вот дружеские подначки. Когда в девяностые российский контингент стоял в Югославии, ох, как наши шутили над НАТОвцами! Да и те в долгу не оставались. То сапоги кому к полу гвоздями прибьют, то вместо соли мешок сахару подбросят, а однажды на танке «Абрамс» красные звёзды нарисовали. Вот была потеха! А турки вот вертолёты наши увидели, ну как не взбодрить шуткой товарища? Вот и стрельнули», – заявил министр.

В связи с тем, что инцидент оказался лишь шуткой, Роспотребнадзор дезавуировал своё заявление об обнаружении опасных вирусов в турецких помидорах. Оперативный штаб по борьбе с эпидемией коронавируса смягчил прогноз роста заболеваемости в Турции, а Росавиация сообщила, что планов по ограничению авиасообщения с Анталией нет.

Для исключения информационных спекуляций МИД России предложил считать, что вертолёты обстреляли сирийские курды.

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