 

На московском портале поставщиков с начала года заключено около 200 тысяч контрактов

27.09.2021, 14:04, Разное
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Сегодня все этапы закупок малого объем в Москве можно пройти в дистанционном формате, что значительно облегчает работу предпринимателей. Цифровой портал поставщиков позволяет даже акты подписывать в электронном виде. Система обеспечивает не только удобство, но и прозрачность процедур.

Лишь за восемь месяцев текущего года на столичном портале поставщиков было заключено почти 200 тысяч договоров. Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов подчеркнул, что цифровой сервис работает по принципу одного окна.

“Все инструменты, необходимые для участия в закупках с момента регистрации до исполнения контракта, находятся в удобной и понятной цифровой системе. На нем зарегистрировано более 235 тысяч поставщиков, и интерес к сервису ежегодно растет” – отметил чиновник.

На портале уже заключено 198 тысяч контрактов, что на 8% выше аналогичного периода прошлого года. Цифровая экосистема позволяет бизнесменам оперативно взаимодействовать с заказчиками в онлайн-формате. Особенно это удобно представителям МСБ из регионов.

По словам руководителя столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, более 30% закупок на портале приходится на регионы. Он подчеркнул, что ежемесячный объем информации составляет около 25 тысяч электронных документов.

“Цифровизация электронных закупок не только ускорила взаимодействие заказчика и поставщика в части отдельно взятой закупки, но также позволила остальным участникам бюджетного процесса оперативно получать необходимые сведения и документы” – уверен министр.



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