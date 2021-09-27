Вышли на новый рынок: журналист BBC рассказал о работе «ЧВК Вагнера» в Мали

В редакции BBC рассказали, что «вагнеровцы» находятся в Мали уже больше месяца.

Об этом рассказал журналисты русской службы BBC Илья Барабанов в беседе с телеканалом «Дождь» (признан иноагентом). По его словам, востребованность россиян лишь растет, поэтому они выходят на новые рынки.

«Теперь вот уже больше месяца, как они в Мали. И более того, там сейчас продолжается гигантский африканский набор, продолжают сотни людей набирать и фрахтовать для отправки в Африку», — рассказал журналист.

О том, что «вагнеровцы» находятся в Мали давно, рассказал один из бойцов еще в августе.

«В Мали уже сейчас заходим», — пояснил житель в беседе с BBC.

Ситуацию в Мали широко обсуждали в ходе сессии Генассамблеи ООН. Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что помощь российской частной военной компании понадобилась Мали из-за намерения французов покинуть регион, где они должны были бороться с терроризмом.

При этом МИД Франции и представители других европейских государств пригрозили вывести своих миротворцев из Мали, если власти страны начнут работу с россиянами. Известно, что за 8 лет миротворческая миссия ООН (МИНУСМА) не добилась значимых результатов в борьбе против радикалов.