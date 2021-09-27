 

Марина Яковлева прокомментировала слухи о романе с Арменом Джигарханяном

27.09.2021, 14:00, Разное
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Марина Яковлева в прошлом очень хорошо общалась с Арменом Джигарханяном, из-за чего часто появлялись слухи об их романе. В одном из последних интервью актриса прокомментировала эти предположения.
В молодости Армен Джигарханян удивлял представительниц противоположного пола харизмой и обаянием. Яковлева убедилась в этом во время совместных гастролей и съемок с актером в США. Женщины, общаясь или знакомясь с Джигарханяном, буквально мгновенно влюблялись в него. Сама же Яковлева никогда не позволяла себе переходить границы дозволенного. Никакого романа между ними никогда не было, не говоря уже о близости. Актер мог флиртовать с коллегами, но на этом все знаки внимания заканчивались.

Стоит отметить, Джигарханян был женат на молодой пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской. Их роман завершился публичным скандалом, так как экс-супруга часто посещала телевизионные шоу, делая провокационные заявления.

Источник: bimru.ru



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