 

Располневшая после родов Меган Маркл повторила образ Кейт Миддлтон

27.09.2021, 14:00, Разное
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Меган Маркл для визита в Нью-Йорк выбрала неудачный наряд, который подчеркнул ее располневшую после родов фигуру. Более того, одежда оказалась очень похожей на ту, которую надевала на одно из мероприятий Кейт Миддлтон.
Речь идет об удлиненном пиджаке коричневого цвета, широких брюках и рубашке в тон. Несмотря на то, что наряд не был облегающим, он не позволил скрыть лишний вес в области талии и бедер. Эксперты отмечают, что после родов прошло несколько месяцев, однако герцогине Сассекской пока не удалось прийти в форму.

Некоторые заметили сходство одежды с образом Кейт Миддлтон, который она выбрала для выхода в свет в апреле текущего года. Герцогиня Кембриджская тогда поразила публику подтянутой и стройной фигурой, однако Меган Маркл разочаровала выбором. Стоит отметить, что отношения между герцогинями были натянутые, хотя они и пытались изображать дружелюбие во время совместных появлений на публике.

Источник: www.starhit.ru



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