Путин назвал лидерство «Единой России» залогом стабильности в стране

Партия «Единая Россия» стабильно сохраняет лидирующие позиции, что является залогом стабильности в стране, сообщил президент Владимир Путин на встрече с «пятеркой» списка ЕР на выборах.

«Безусловно, потери по сравнению с 2016 годом у партии есть, и я уже сказал об этом, это неизбежно вообще. А в условиях, когда мы прошли через очень тяжелые испытания пандемии, снижение доходов граждан, сокращение производства, увеличение числа людей, которые временно потеряли свои рабочие места – это просто по определению неизбежно», – передает слова главы государства РИА «Новости».

«Однако свои передовые позиции партия все-таки держит уверенно, и это чрезвычайно важно. Более того, с учетом победы в одномандатных округах, вновь сформирует и конституционное большинство в Государственной думе. Это важный, значимый успех, залог преемственности и стабильного развития всей страны. И для страны это важно», – добавил Путин.

Президент подчеркнул, что результаты прошедших выборов отражают «высокий уровень доверия граждан страны к самой партии, к ее конкретным делам на благо РФ и нашего общества».

При этом он отметил, что безусловно, есть претензии, «это само собой разумеется, для правящей партии это просто неизбежно».

«Так и должно быть. Но самое главное, люди доверяют тем, за кого они голосуют», – сказал Путин.

Выборы в РФ проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая РФ – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы.