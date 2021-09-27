 

Земан подписал исключающий участие РФ в создании нового блока АЭС закон

27.09.2021, 13:56, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезидент Чехии Милош Земан подписал закон, который исключает участие фирм РФ и Китая в строительстве нового энергоблока на АЭС «Дукованы».

«Президент Земан подписал в понедельник ранее одобренный обеими палатами парламента так называемый «низкоуглеродный закон», который, кроме прочего, предусматривает исключение фирм РФ и Китая из числа потенциальных участников строительства нового энергоблока на АЭС «Дукованы», – приводит сообщение РИА «Новости» со ссылкой на Чешское ТВ.

Отмечается, что закон позволяет использовать в строительстве блока, а также в последующей его эксплуатации технологии только от тех стран, которые присоединились к международному договору о госзаказах от 1996 года, в число которых РФ и КНР не входят.

Ранее сообщалось, что палата депутатов (нижняя палата) чешского парламента исключила российские и китайские компании из тендера на строительство нового энергоблока на АЭС «Дукованы» на юго-востоке республики.

Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы РФ в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. 23 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные РФ действия. Это стало ответом на высылку российских дипломатов из США и разгоревшийся дипломатический скандал с Чехией.



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