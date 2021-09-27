В регионе не хватает соискателей в сфере ЖКХ

Аналитики hh.ru изучили рынок труда в профессиональной сфере «Строительство, недвижимость» со специализацией жилищно-коммунальное хозяйство в Ярославской области.

С начала года в регионе было размещено почти 350 таких вакансий. За последний месяц средняя предлагаемая зарплата в сфере ЖКХ в Ярославской области составила 35 тысяч рублей. При этом средняя ожидаемая соискателями зарплата была равна 40 тысячам.

На данный момент профессиональная сфера «Строительство, недвижимость» входит в десятку сфер с наиболее низкой конкуренцией на вакансию. Сейчас одну вакансию приходится всего 1,2 резюме, что можно считать дефицитом кадров. При этом в августе вакансии проф. сферы «Строительство, недвижимость» составили 8% от всех размещенных в регионе вакансий – спрос на соискателей высокий.

Если говорить о требованиях к соискателям на вакансии в сфере ЖКХ, то чаще всего требуются специалисты с опытом от 1 до 3 лет (53%) или от 3 до 6 лет (29%), соискателей без опыта работы готовы рассматривать 15% работодателей. Большинство вакансий предполагают полную занятость (99%) и полный рабочий день (90%).

Самым высокооплачиваем предложением в сфере ЖКХ в Ярославле сейчас является вакансия компании, управляющей жилой недвижимостью, которая ищет сотрудника на позицию руководителя дивизиона эксплуатации и предлагает зарплату до 180 тысяч рублей.

Вакансию дежурного по общежитию, предлагающую наименьшую заработную плату – 13 тысяч рублей, разместила образовательная организация.