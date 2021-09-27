 

“У него от легких остались кусочки”. Козловский озвучил причину смерти своего отца

27.09.2021, 13:34, Новости дня
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“Мне так сложно об этом говорить. Дело в том, что он никогда вовремя не говорил о своих болезнях. Он довел себя до крайности, и когда уже по голосу я понял, что что-то не то, предложил: “Может, лучше сразу в больницу?” Он говорит: “Давай день подождем, если завтра лучше не станет, тогда в больницу”. Мне жаль, что он не пожил, потому что последний год он жил в таком большом счастье – он вернул веру в себя, женщин, любовь. Мне хотелось, чтобы он для себя пожил. У него была проблема с легкими. Он всю жизнь курил. У него от легких остались кусочки”, – рассказал Козловский.

Певец отметил, что перед смертью его отец прошел таинство крещения в реанимационной палате.

ВИДЕОВидео: Світське життя / YouTube
Контекст:

В 2020 году Виталий Козловский – старший переехал из Львова в Киев к сыну, а мать артиста живет и работает в Италии. Она уехала из Украины, когда певцу было 14 лет.

15 августа певец сообщил о смерти отца.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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