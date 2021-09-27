 

“Наш мальчик поправляется”. Избитому сотрудником УГО танцору Дорофеевой вставили в голову титановую пластину. Фото

27.09.2021, 13:34, Новости дня
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“Жене сделали операцию. Наш мальчик поправляется”, – написала артистка, опубликовав фото танцора после операции. 

Об этой операции Гончаренко рассказывал в сентябре журналистам канала “Украина”. “По сути, мозг обтянут кожей. Кость врачам, к сожалению, не получилось восстановить. Закрывать мне будут титановой пластиной. Как только она будет готова, меня сразу повезут в операционную”, – заявил тогда танцор.

Скриншот: nadyadorofeeva / Instagram

Гончаренко на своей странице в Instagram разместил селфи, на котором запечатлен с перебинтованной головой.

“Хай, бичез. Я вернулся 2.0. Домой возвращается уже титановый бой”, – подписал он фото.

Скриншот: zhenja_goncharenko / Instagram
Контекст:

Дорофеева 1 августа сообщила, что Гончаренко вместе с друзьями вышел из киевского клуба “Лифт”, после чего его сначала толкнули, а потом ударили о забор и нанесли еще один удар. У танцора произошло кровоизлияние в мозг, ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.

Позднее выяснилось, что в нападении на Гончаренко подозревают военнослужащего Управления госохраны (УГО) Украины. Музыкальный менеджер Анна Салата отметила, что на танцора мужчина напал на почве гомофобии.

2 августа подозреваемого военнослужащего УГО задержали, ему грозит до восьми лет лишения свободы. 4 августа этого сотрудника УГО уволили.

16 августа мать танцора сообщила, что он вышел из комы. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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